Apre la sezione Abruzzo-Molise dell'Associazione grafologica italiana AGI

PESCARA. Sarà il capoluogo adriatico a ospitare la sezione Abruzzo-Molise dell'Associazione grafologica italiana AGI.

Sabato si sono infatti svolte nel capoluogo adriatico le elezioni del Direttivo della sezione regionale dell'associazione che raccoglie i grafologi professionisti.

Il nuovo direttivo è composto dall'avvocato Andrea Di Luzio, dalla consulente giuridica Andrea Claudia Giangiordano e dalla giornalista Emanuela Costantini.

"AGI è presente su tutto il territorio nazionale - spiega il presidente nazionale Guglielmo Incerti Caselli, intervenuto all'incontro- Dopo le sezioni di Puglia e Marche finalmente siamo riusciti a riaprire anche la sezione Abruzzo-Molise. Questo ci permette di avere più capillarità nella divulgazione e nella conoscenza della grafologia."

"L'associazione è volta a unire tutti i grafologi professionisti per raggiungere uno scopo comune: - sottolinea il neo-presidente della nascente sezione Abruzzo-Molise, l'avvocato Andrea Di Luzio - tutelare la professione e tutelare gli utenti da pseudo professionisti che non hanno né le competenze né le qualifiche per svolgere la loro professione."

"Stiamo lavorando molto per dare valore alla professione perché venga riconosciuta e abbia il posto che merita nel panorama nazionale - sottolinea il presidente nazionale dell'AGI Guglielmo Incerti Caselli - soprattutto come professione che può essere di supporto ad altre. Il grafologo ha delle potenzialità che non sono ancora chiare a tutti."

In un momento in cui si parla tanto dell'importanza della scrittura a mano la figura del grafologo acquista ancora più valore.

"Acquista più importanza perché, interpretando il gesto grafico, il grafologo può indicare quali possono essere le potenzialità dello scrivente, le sue carenze e l'orientamento più giusto per una professione o per la scelta dell'indirizzo scolastico."