Il Giro saluta l'Abruzzo, il via da piazza Salotto alle 12 / ITINERARIO E STRADE CHIUSE / SEGUI LIVE

PESCARA. Due giorni a Pescara, lunedì di riposo, martedì la partenza della decima tappa con destinazione Jesi (196 chilometri) e il saluto all'Abruzzo, con l'intesa già pronta di tornare il prossimo anno.

Il Giro è sceso dai monti al mare e ha trovato ad attenderlo una città entusiasta e vestita a festa ormai già da diversi giorni con molte iniziative in programma, viste le 48 ore di permanenza della carovana del Giro d’Italia. Un “esercito” che, oltre ad atleti, dirigenti, tecnici e organizzatori, porta con sé un indotto notevole con inevitabili ricadute positive dal punto di vista economico per le città interessate dal passaggio, meglio ancora se in arrivo o partenza.

Martedì, in occasione della decima tappa del Giro d’Italia Pescara-Jesi, l’area dell’ex Cofa viene adibita a parcheggio per l’intera giornata. Possono parcheggiare nell’ex Cofa sia gli organizzatori della tappa sia i cittadini che intendono vedere il passaggio dei ciclisti. La sosta è gratis. La carovana rosa parte nella mattinata di martedì da piazza Salotto intorno alle 12.

Il Giro d'italia a Pescara (foto di Giampiero Lattanzio)

I corridori percorrono via Nicola Fabrizi, via Venezia, piazza Italia, via Paolucci, poi la carovana rosa gira alla Madonnina per proseguire sul lungomare Matteotti, viale della Riviera, Montesilvano e poi verso il traguardo di Jesi.

La tappa attraversa anche la costa teramana a partire da Silvi Marina, passando poi per Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Tortoreto Lido, Alba Adriatica e Martinsicuro per poi entrare nelle Marche attraverso il territorio provinciale di Ascoli Piceno.

Dalle 10,20 è disposta la chiusura al transito dei veicoli sulla strada statale 16 a Silvi, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro. In occasione della tappa, per le necessità di circolazione stradale, il traffico veicolare in uscita dai caselli autostradali A/14 di Pineto e Val Vibrata, viene deviato esclusivamente in direzione monti. Tale provvedimento avrà durata dalle 10,30 sino alla riapertura al traffico della Statale 16.

BANDIERA BLU E PARACADUTISTI. In occasione della partenza e della festa del Giro è stata preparata una scenografia particolare. La Bandiera Blu - il riconoscimento della FEE che certifica la qualità delle acque e delle spiagge - appena riconquistata da Pescara pè scesa dal cielo. A portarla i paracadutisti dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia di Ancona, che hanno effettuato un lancio di precisione da 2.500 metri per atterrare sullo Stadio del Mare. Tra le bandiere portate, oltre al tricolore, quella dello start della corsa che è stata consegnata al sindaco Carlo Masci e al direttore del Giro d'Italia Mauro Vegni.