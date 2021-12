D’Alfonso, appello al vescovo: "Una messa per l’ex manicomio"

Una messa per il recupero dell’ex manicomio". Il senatore del Pd Luciano D’Alfonso non vede altra soluzione che affidarsi all’intercessione divina per sbloccare il mega intervento di riqualificazione del complesso in abbandono in pieno centro storico. Lui, che da presidente della Regione è stato il promotore dell’intervento da oltre 80 milioni di euro inserito nel Masterplan e affidato all’università dell’allora rettore Luciano D’Amico, indirizza una particolare richiesta d’intervento al vescovo Lorenzo Leuzzi per vedere aperto il cantiere.

Il senatore Luciano D'Alfonso

"Reverendo Padre", scrive il senatore nella lettera indirizzata al presule, "dopo averci pensato nei mesi scorsi, oggi mi sono determinato nella volontà di richiedere la celebrazione di una Santa Messa, magari se lo riterrà opportuno secondo le indicazioni previste per una celebrazione riferita alla necessità della patria o per la comunità civile, perché grazie all’azione del Sacrificio Eucaristico nella liturgia della Santa Chiesa si possano pacificare gli animi e si conducano le responsabilità pubbliche a dare un tempo preciso all’avviamento dei lavori per la rinascita del Manicomio di Teramo, come sito capace di accogliere attività culturali, formative ed educative, in linea con la missione dell’Università nella città e nella provincia di Teramo e nella regione Abruzzo".

GUARDA IL VIDEO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Teramo, cantiere fermo nell'ex manicomio. D'Alfonso: "Prego per l'avvio dei lavori" Il senatore del Pd chiede una messa al vescovo Leuzzi: "Le risorse ci sono, manca la volontà della politica" (video Luciano Adriani)

D’Alfonso nella missiva riassume i termini della procedura in corso. "Le risorse economiche ci sono tutte e grazie a Dio sono state collocate per tempo nella giusta direzione", sottolinea, "poi è partita la stagione dell’elaborazione progettuale, che mi risulta essere stata assegnata idoneamente a professionalità di rilievo... Poiché sono consapevole che accanto alle risorse finanziarie è necessaria l’altra grande risorsa dell’allineamento delle volontà, devo prendere atto che la politica a questo punto non riesce evidentemente ad allineare le volontà necessarie!". (g.d.m.)

ARTICOLO COMPLETO SUL CENTRO IN EDICOLA