Rifiuti liquidi stoccati in una vasca non idonea, una denuncia

TERAMO. Il legale rappresentante di un'azienda agricola e vitivinicola del Teramano è stato denunciato per aver stoccato rifiuti liquidi in una vasca non idonea allo scopo. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Teramo, è stata condotta dai Carabinieri forestali di Teramo e dai militari dell'Ufficio Circondariale marittimo - Guardia Costiera di Giulianova.

I militari, grazie al supporto tecnico fornito dal distretto di Teramo dell'Arta Abruzzo, hanno accertato anche che l'azienda captava le acque da un pozzo senza autorizzazione.E' scattata pertanto una sanzione amministrativa il cui importo sarà determinato dal Servizio Gestione Idrico e Fluviale della Regione Abruzzo per un importo minimo di 8mila euro ad un massimo di 50mila.