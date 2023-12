Il Natale secondo la filiera dei Fornai esploratori

PESCARA. Limoni e arance dalla costa dei Trabocchi (San Vito), mandorle dalla Puglia, uova a guscio di un’azienda avicola (la Bosi) di Corfinio, farina di filiera di grano duro esclusivamente Senatore Cappelli. E poi pistacchi, cioccolata, noci e nocciole e burro dal Belgio. Parte da qui il frutto della ricerca per Natale dei Fornai esploratori della Val Pescara (Turrivalignani, Scafa, Pescara), che fanno del gusto esperenziale la loro filosofia agganciata alla storia genuina del territorio.

Una lavorazione di qualità, portata avanti (e che coinvole) attraverso una filiera che confluisce sui banchi del Mercato del Pane, brend giovane e innovativo che si sta facendo largo nel settore. Una scelta qualitativa che per il periodo si è incentrata sul primo Pandoro, dolce di Natale per eccellenza, realizzato attraverso un processo di lavorazione che dura due giorni. Quattro gli impasti necessari per arrivare al prodotto finito, solo con ingredienti semplici. Anche lo zucchero a velo per guarnire è artigianale, aromatizzato con la vaniglia naturale, evitando qualsiasi utilizzo di conservanti, additivi e aromi industriali

E poi c'è il ritorno del “Pan Cetteo”, dolce in onore del patrono di Pescara, confezionato in una originale scatola multicolore a sfondo rosso Natale ideata da Francesco Picciani (agenzia AStudio di Pescara). I colori dell'Abruzzo, e i contorni ed i personaggi dell'Abruzzo. Un mosaico che da solo varrebbe la pena di appendere da qualche parte (una volta terminato il dolce). Immancabili Gabriele d'Annunzio, le montagne, i trabocchi ma ci sono anche il campanile di San Cetteo, le torri Camuzzi, il lago di Scanno, la Majella, il Lupo e personaggi del calibro di Rocky Marciano e Dean Martin persino Galeone, Ines "la rossa", il pittore Luigi Baldacci , che a Pescara hanno tracciato una storia.

I due prodotti che omaggiano l’Abruzzo e la città di Pescara sono stati presentati dai “Fornai Esploratori” Pierpaolo Di Felice, Luigi Morsella e Leonardo Acucella nella sede di Montesilvano del “Mercato del Pane”. I più curiosi possono degustare in anteprima e gratuitamente Il Pandoro e il Pan Cetteo dei Fornai Esploratori in giornate di assaggio (la prossima prevista il 16 dicembre) nei punti vendita Mercato del Pane. (a.mo.)

