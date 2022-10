In Abruzzo 1.200 nuovi contagi. Indice di positività al 19%

PESCARA. Sono 1.200 i nuovi positivi riscontrati oggi in Abruzzo dal bollettino Covid messo a disposizione quotidianamente dell'assessorato regionale alla sanità.

I nuovi positivi sono stati rilevati sulla scorta di 1.306 tamponi molecolari e 4.888 test antigenici eseguiti. Il tasso di positività è al 19%.

Il bilancio dei deceduti segna un solo nuovo caso, risalente ai giorni scorsi. Il numero dei guariti è pari a 547.689 (+17.658, numero molto alto a seguito di un riallineamento), 17.012 sono gli attualmente positivi (-16.459 sempre per un riallineamento) di cui 155 ricoverati in area medica (-4) e 1 in terapia intensiva (+1).

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (312), Chieti (317), Pescara (279), Teramo (258), fuori regione (20), in accertamento (14).