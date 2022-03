In Abruzzo oggi 2.208 contagi, prosegue la salita ma i ricoveri sono in calo

PESCARA. Sono 2208 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 285.710. I dati sono dell'assessorato regionale alla sanità.

Dei positivi odierni, 1.763 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di una 76enne della provincia di Teramo) e sale a 3.036. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 247.631 dimessi/guariti (+586 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 35.041 (+1616 rispetto a ieri). La Regione fa sapere che nel totale sono ricompresi anche 5.532 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche).

Scendono i ricoveri: 263 pazienti (-11 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 11 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 34.769 (+1.628 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.769 tamponi molecolari (2.123.752 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 11.910 test antigenici (3.101.278). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 14.08 per cento.

Del totale dei casi positivi, 61.773 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+506 rispetto a ieri), 78.905 in provincia di Chieti (+562), 66.297 in provincia di Pescara (+440), 70.743 in provincia di Teramo (+611), 3.896 fuori regione (+41) e poi ci sono 4.096 (+43) casi per cui sono in corso verifiche sulla provenienza.