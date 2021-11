L'esperto: "Sì a restrizioni solo per i no vax"

PESCARA. «Se l’Abruzzo dovesse tornare in zona gialla, sarebbe principalmente per colpa di chi non vuole vaccinarsi. Ecco perché sarei favorevole ad eventuali misure restrittive specifiche per chi non si vuole vaccinarsi». Parola di Alberto Albani, primario del pronto soccorso dell’ospedale di Pescara e referente regionale per le Emergenze-Urgenze.

Al momento, come confermato dall’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, l’Abruzzo non rischia la zona gialla, ma il numero dei casi è in aumento e questo ha spinto diversi paesi europei (come l’Austria) ad attuare misure restrittive ad hoc per i no vax. «Purtroppo questo zoccolo duro di no vax finisce per provocare un danno a tutti, che diventerebbe anche economico in caso di nuove chiusure», dice Albani.

