Storia e archeologia in vetrina con le Giornate europee

L'AQUILA. Aperture straordinarie, eventi, incontri, cantieri aperti, laboratori e visite guidate. È un appuntamento con la storia, quello che si ripete dal 16 al 18 giugno con le Giornate europee dell'Archeologia. Diverse le iniziative in Abruzzo, gran parte delle quali ricade nelle province di L'Aquila e Teramo grazie all'impegno della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Sabato 17 giugno, la Casa della Cultura di Onna, frazione del capoluogo, ospiterà alle 15 una visita alla mostra dal titolo "I Vestini tra L'Aquila e Onna 3000 anni fa", con l'archeologa Alberta Martellone. Nella Necropoli Vestina di Fossa ci saranno varie manifestazioni dedicate ai bambini e alla comunità. Sempre in questa necropoli, da venerdì 16, prenderà il via un nuovo scavo archeologico in collaborazione con l'università degli studi dell'Aquila.

A San Benedetto dei Marsi e Avezzano saranno organizzate visite guidate, rispettivamente, a domus e abitazioni di origine romana, mentre a Luco dei Marsi (santuario di Angizia) e Cansano (Ocriticum) saranno organizzate visite guidate nei siti specifici. Aperture straordinarie del castello Piccolomini di Celano (sabato 17) e delle catacombe di San Vittorino (domenica 18). Sempre in provincia dell'Aquila, a Barrea, il 18 giugno, si parlerà di incontri di "Confini: incontri di culture"; il 16 giugno a Corfinio, invece, ci sarà un focus su "Archeologia a confronto conoscenza, tutela, valorizzazione".

A Teramo si potranno visitare il "Mosaico del Leone", oggetto di un attento restauro ancora in corso, oppure le nuove scoperte avvenute in centro storico in un cantiere per la ripavimentazione di via Sant'Antonio. Ad Atri, sabato 17, ci sarà una conferenza su archeologia pubblica e legalità, in collaborazione con In collaborazione con il Comando Carabinieri Tutela patrimonio culturale L'Aquila e Archeoclub "Pino Zanni Ulisse". Attività anche al museo archeologico di Campli.

Nella provincia teatina, iniziative a Villa Frigerj e al museo archeologico La Civitella di Chieti. Infine, l'archeoclub di Cepagatti organizza a Catignano, nel Pescarese, un focus sulla cultura neolitica. Qui tutti gli appuntamenti in Abruzzo.