Via libera nella notte a bilancio e finanziaria

L'AQUILA. Il Consiglio regionale abruzzese ha approvato a maggioranza la legge di stabilità regionale 2024 e il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, i più importanti e strategici documenti di programmazione dell'ente. Il via libera è avvenuto nella notte, intorno alle 4, dopo una lunga maratona e scontri tra i due poli in cui maggioranza di centrodestra e opposizioni di centrosinistra e M5S hanno trovato una intesa di massima per evitare l'ostruzionismo.

Ma nel corso della serata, divisioni e tensioni sull'ultimo bilancio della legislatura e a circa due mesi e mezzo dalle elezioni regionali, sono emerse in seno al centrodestra, in particolare tra FdI da una parte e FI e Lega dall'altra. Il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026, prevede una movimentazione complessiva per oltre 14 miliardi di euro. La legge di stabilità per il 2024 prevede importanti disposizioni in ambito finanziario e individua una serie di interventi nei diversi settori di interesse la cui realizzazione è ritenuta prioritaria da parte dell'Amministrazione regionale.

Previsto il rifinanziamento di numerose leggi regionali, oltre a numerosi stanziamenti cosiddetti continuativi, in differenti campi di azione (edilizia sanitaria, trasporto pubblico locale, protezione civile, sostegno agli enti locali, assetto del territorio e contrasto del dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, rilancio delle imprese). Un emendamento, tra i più sostanziosi, è quello che prevede un finanziamento destinato alle imprese agricole danneggiate dalle avverse condizioni meteorologiche (circa 13 milioni di euro).

Rifinanziate leggi regionali a carico del Consiglio regionale: costituzione dell'Istituto abruzzese per la storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza; partecipazione del Consiglio regionale alla costituzione dell'associazione "L'Abruzzo in Europa"; contributo alle spese per studenti e docenti in visita all'Emiciclo; disposizioni per l'organizzazione di eventi e la concessione di contributi; sostegno al pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate; istituzione del Garante per l'Infanzia; Festival dannunziano; istituzione della "Giornata della memoria del sisma del 6 aprile 2009"; istituzione del concorso regionale "Per non dimenticare le vittime del terrorismo"; interventi di sostegno, promozione e valorizzazione della Transumanza e del patrimonio tratturale regionale, la Notte dei serpenti, Festival dei Popoli europei; sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale; efficientamento dell'attività giudiziaria della Regione; fondo per la sussidiarietà del Terzo settore; "Mir Museo Italiano sul Realismo"; Difensore civico; Garante dei detenuti; Corecom Abruzzo. Altri interventi riguardano: affidamento in house di ulteriori servizi in favore di Fira Spa (800 mila euro); contributo per la organizzazione del G7 a Pescara (150.000); valorizzazione e promozione dei musei Paparella Treccia di Pescara, Acerbo di Loreto Aprutino e Barbella di Chieti (90 mila); sostegno per l'acquisto di dispositivi per contrastare l'alopecia secondaria (100 mila euro); esenzione Irap per le Organizzazioni e associazioni trasmigrate dei Runts (1.300.000); Progetto Italian Beach volley team (30 mila); sostegno alla marineria pescarese (300 mila euro).

Iniziative ed eventi in ambito sportivo: Federazione italiana sport rotellistici per i Mondiali di rolley 2024 (2.000.000 euro); Mondiali indoor invernali Ovindoli/Rocca di Mezzo (400 mila euro); Campionati europei di ciclismo su strada (900 mila euro); Giro d'Italia 2024 (1.300.000 euro); contributo in favore della Federazione Italiana Rugby (200 mila euro). Varati finanziamenti per iniziative ed eventi ambito turistico: BIT di Milano e altre Fiere turistiche (500 mila euro), Expo universale di Osaka 2025 (250 mila euro) e Progetto MoveTe (500 mila euro); contributo per l'Arcidiocesi dell'Aquila per Giubileo 2025 (100 mila euro).

Istituita la Fondazione "Consiglio regionale eventi" per gestire gli eventi promossi dall'ente e previsti dalle Leggi regionali (per l'anno 2024, 55 mila euro destinati alle spese di costituzione); promozione del riconoscimento delle denominazioni dei prodotti di qualità abruzzesi; interventi in favore del volontariato nei distaccamenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Rifinanziate le seguenti leggi: sostegno a piccole imprese commerciali e artigiane operanti nelle aree interessate dalla ricostruzione post sisma 2009 e post sisma 2016/2017 (100 mila euro per ciascuna annualità 2024/2026); realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola in favore di bambini e adolescenti con diabete mellito (30 mila euro); Istituzione del premio "Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino" per la politica e la diplomazia (20 mila euro). Approvate inoltre misure urgenti e indifferibili che prevedono modifiche ad alcune leggi regionali.