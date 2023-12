Dimesso dall'ospedale il presidente del Molise

CHIETI. Lo ha reso noto Umberto Benedetto, direttore della Clinica di Cardiochirurgia che ha eseguito l'operazione con la sua équipe e monitorato il decorso post operatorio, regolare e senza complicanze.

"Il governatore dovrà osservare ancora un breve periodo di recupero nel proprio domicilio - sottolinea Benedetto - prima di tornare ai suoi impegni istituzionali. Ha affidato a me parole di ringraziamento per l'équipe di Chieti e la Cardiologia di Pescara, guidata da Leonardo Paloscia, con la quale ci siamo coordinati dal momento della diagnosi per garantire al presidente cure e assistenza nel minor tempo possibile".