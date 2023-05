Premio Benedetto Croce, conclusi i lavori delle giurie popolari

VASTO - Sono arrivati a Vasto provenienti da tutto l’Abruzzo e da altre parti d’Italia per l’Assemblea conclusiva delle Giurie Popolari (46) della XVIII edizione del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce di Pescasseroli. L’appuntamento, da sempre il più partecipato del Premio (erano presenti circa 500 tra studenti e altri Giurati) si svolge in maniera itinerante ogni anno in una città diversa della nostra Regione (il prossimo anno si terrà a Popoli, come annunciato dall’assessora del Comune termale, Loredana Di Stefano).

I rappresentanti delle Giurie Popolari, uno per volta, hanno annunciato con un intervento in presenza o con un video (per le giurie più lontane) le scelte compiute nei due mesi e mezzo di lettura e di analisi dei testi proposti. Le indicazioni fornite sono state: per la letteratura giornalistica “I paesi invisibili” di Anna Rizzo, editore Il Saggiatore; per la saggistica “Paura della scienza” di Enrico Pedemonte, editore Treccani e per la narrativa “L’equilibrio delle lucciole”, di Valeria Tron, editore Salani.

L’era dell’intelligenza artificiale e le sue conseguenze e il rischio dell’abbandono dei piccoli borghi sono stati i temi che hanno dominato le scelte dei giurati popolari del Premio. L’incontro è stato moderato, in rappresentanza delle scuole partners del Premio, dalla professoressa Caterina Fantauzzi, dirigente del Polo Umanistico Ovidio di Sulmona. Sono intervenuti, con indirizzi di saluto Dacia Maraini, Presidente della Giuria Ufficiale del Premio (in video); Maria Grazia Angelini, dirigente del Polo Scientifico Mattioli di Vasto; i sindaci di Vasto e Pescasseroli, Francesco Menna e Giuseppe Sipari; del Presidente dell’Associazione Italiana Editori, Ricardo Franco Levi (anche lui in video); la Segretaria dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale Sabrina Bocchino; il Direttore dell’Area Exclusive Abruzzo di Intesa Sanpaolo, Fabian D’Alelio, a nome degli sponsors.

Ha concluso, dopo l’intervento delle Giurie Popolari, Costantino Felice, componente della Giuria Ufficiale del Premio. L’indicazione delle Giurie sparse sul territorio abruzzese e nazionale servirà da guida ora alla Giuria presieduta da Dacia Maraini per la scelta dei vincitori della XVIII edizione del Premio. La scelta avverrà entro il 20 Giugno e la premiazione ci sarà a Pescasseroli nei giorni 27, 28 e 29 di Luglio. L’evento vastese ha segnato anche la conclusione “dell’indagine sulla lettura dei giovani abruzzesi”, promossa dal Comitato Organizzatore del Premio, che si è svolta nei due mesi alle spalle contemporaneamente alla lettura dei testi proposti dal Premio. I risultati saranno resi noti ad Ottobre, in collaborazione con il Cepell (Centro per il libro e la lettura) durante il Festival del Giornalismo Culturale che si svolgerà ad Urbino e sarà poi oggetto di una specifica pubblicazione in collaborazione con la Fondazione Hubruzzo.