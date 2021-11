Società di gastroenterologia a confronto sugli effetti della pandemia

PESCARA. L’impatto della pandemia da Covid-19 sull’assistenza alle malattie dell’apparato digerente è il tema del convegno in programma domani (sabato 20 novembre) all’hotel Dragonara di San Giovanni Teatino. L’organizzazione è curata dalla Fismad e dalle sezioni Abruzzo- Molise di Sied, Aigo e Sige che riuniscono i gastroenterologi delle due regioni.

“Con questo appuntamento riprendono ufficialmente le attività formative in presenza delle società di gastroenterologia abruzzesi e molisane” sottolineano i responsabili scientifici e presidenti Abruzzo-Molise di Sied, Michele Silla, Aigo, Serafina Fiorella e Sige, Giovanni Latella. Aprono la giornata i vertici nazionali di Sied, Luigi Pasquale, di Aigo, Angelo Zullo e di Sige, Antonio Benedetti. “È un momento di confronto importante come conferma la presenza dei colleghi del nazionale, per fare il punto sull’impatto che il Covid-19 ha avuto e purtroppo continua ad avere sull’organizzazione e il volume delle attività cliniche gastroenterologiche. La pandemia ha costretto a rimodulare screening ma anche la sorveglianza dei pazienti a rischio cancro digestivo” sottolineano i responsabili scientifici. “Stesso dicasi per i pazienti affetti dalle cosiddette Mici, le malattie infiammatorie croniche intestinali, o altre patologie come cirrosi ed epatiti”, aggiungono.

Un momento di confronto e condivisione di dati e buone pratiche della sanità pubblica nell’ottica di qualificare ulteriormente l’assistenza ai pazienti affetti da patologie a carico dell’apparato digerente. I lavori si apriranno alle 8,30 e si concludono nel pomeriggio. I posti sono contingentati così come da normativa Covid-19.