Comunicato Stampa: Accessibilità dei servizi alle persone sorde nell'ambito della sicurezza

(Arv) Venezia 7 giu. 2023 - Finalmente l’accessibilità dei servizi alle persone sorde, soprattutto nell’ambito della sicurezza, diventa una realtà. È stato presentato oggi a Venezia, nella sala stampa Oriana Fallaci di palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, lo stato dell’arte dei progetti attivati nel 2022 dall’Ente Nazionale Sordi del Veneto grazie al sostegno della Regione del Veneto, sul tema della sicurezza che si sono concretizzati con la firma del protocollo d’intesa tra Croce Rossa Italiana ed Ente Nazionale Sordi e la collaborazione con lo Iuav di Venezia e che prevede diverse iniziative destinate a rendere meno complicata la vita delle persone sorde. Grazie a questi importanti contributi, l’ENS vorrebbe proseguire con ulteriori percorsi di sensibilizzazione, collaborazione e formazione coinvolgendo anche i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile.

“Da quando questo Consiglio è stato eletto, a ottobre 2021, abbiamo concentrato le nostre attività istituzionali su tre cardini che riteniamo fondamentali: comunicazione, formazione e rete. Queste iniziative che abbiamo presentato oggi dimostrano che lavorando insieme si possono ottenere grandi risultati. Cogliamo l’occasione per proporci all’associazionismo e agli Enti locali sul territorio per lavorare insieme nell’interesse dei Sordi del Veneto” ha dichiarato il Presidente facente funzione dell’ENS Veneto Antonio Pellegrino che ha aggiunto: “Ringraziamo la Regione del Veneto per averci permesso con il suo contributo di finanziare questo progetto che farà da apripista ad altre iniziative formative sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze, e il Presidente del gruppo consiliare regionale di FdI Enoch Soranzo per averci consentito di organizzare la conferenza stampa nella sede dell’Assemblea legislativa veneta permettendoci così di dare la giusta visibilità al nostro progetto.” Per ora, sono già stati attivati corsi di sensibilizzazione, su tutto il territorio regionale, finalizzati a formare i volontari sui temi del mondo dei sordi, della Lingua dei Segni Italiana, dell'accessibilità e della comunicazione non verbale, con lo scopo di fornire ai volontari gli strumenti necessari per una comunicazione efficace con le persone ipoudenti. In particolare, non solo durante le emergenze, ma anche in tutte le diverse situazioni in cui potesse trovarsi coinvolta la Croce Rossa, si potrà contare su persone formate, in grado operativamente d’intervenire con soluzioni efficaci anche nel caso di aiuto ai sordi. La collaborazione con l'Università Iuav e il gruppo di ricerca che si occupa di accessibilità, Universal Design, si è concentrata invece sullo studio e la ricerca di soluzioni destinate a garantire la sicurezza nelle cabine degli ascensori per le persone con disabilità, compresi i sordi. Questi ultimi, infatti, potrebbero trovarsi in grande difficoltà se rimanessero bloccati in un ascensore, poiché la comunicazione di emergenza attualmente in vigore si basa principalmente su un pulsante e una voce, e purtroppo la persona sorda non ha la possibilità d’interagire con l'operatore e l’esterno. Il protocollo d’intesa promuoverà inoltre ulteriori ricerche e sviluppo di prototipi che possano garantire un'esperienza sicura e tranquilla durante l'utilizzo degli ascensori, ma anche di altri dispositivi. “È una grande soddisfazione - ha dichiarato il Presidente del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Enoch Soranzo - presentare lo stato dei lavori dell’Ente Nazionale Sordi, l’ennesima conferma di quanto una buona sinergia d’intenti e la volontà di fare possano portare a risultati positivi anche nelle situazioni più complesse. Il mio plauso va a chi, ogni giorno, s’impegna per migliorare la qualità di vita di ogni cittadino credendo che l’apporto di un singolo possa davvero fare la differenza per un’intera comunità”. Il Consiglio Regionale ENS Veneto è un'associazione APS Onlus che si dedica attivamente all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone sorde. Grazie alla sua struttura capillare, che comprende 21 Consigli Regionali e 104 Sezioni Provinciali, l'ENS è presente su tutto il territorio nazionale e collabora con le istituzioni ai diversi livelli per garantire l'accessibilità all'informazione, alla formazione e abbattere le barriere comunicative che ostacolano le persone sorde. Il Consiglio Regionale ENS Veneto si è da sempre distinto per la creazione di una rete fra associazioni, servizi ed enti locali, destinata a promuovere una collaborazione a 360 gradi per monitorare i diversi processi e rispondere alle esigenze delle persone sorde. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO