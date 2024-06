Comunicato Stampa: Consiglio veneto, discusse e respinte mozioni su Via del Mare

(Arv) Venezia 25 giu. 2024 - Il Consiglio veneto, oggi, ha respinto, con 28 voti contrari, 9 favorevoli e 2 astenuti, la mozione n. 534, a prima firma della vicepresidente dell’assemblea legislativa Francesca Zottis (Partito Democratico), per l’avvio da parte della Regione di un confronto pubblico sulle richieste del territorio in merito alla Via del Mare, discussa congiuntamente alla mozione n. 539, a prima firma del consigliere Alberto Bozza (Forza Italia), con la quale si chiedeva che la Regione si impegnasse ad avviare un’attività di concertazione e coinvolgimento con i comuni e le associazioni di categoria interessate in prospettiva della realizzazione dell'infrastruttura 'Via del Mare: collegamento A4-Jesolo e litorali', anch’essa respinta con 27 voti contrari, 11 favorevoli e un astenuto. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO