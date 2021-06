Comunicato Stampa: CRV - Licenziata per l’aula la Proposta di legge che istituisce la ‘Città veneta della cultura’

CRV - Sesta commissione licenzia per l’aula istituzione ‘Città veneta della cultura’ (Arv) Venezia 9 giu. 2021 - La commissione Cultura del Consiglio regionale del Veneto, presieduta da Francesca Scatto (ZP), ha licenziato per l’aula, con l’astensione ‘tecnica’ del Pd e del Veneto che Vogliamo, il progetto di legge che istituisce il titolo di ‘città veneta della cultura’, sul modello delle capitali europee e nazionali della cultura. L’iniziativa legislativa, presentata dal capogruppo della lista Zaia Alberto Villanova e sottoscritta da 22 consiglieri della coalizione di maggioranza, si prefigge di valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico, storico ed enogastronomico anche dei borghi e dei centri minori del Veneto attraverso la candidatura e la selezione annuale di una ‘città’ veneta della cultura. La spesa prevista è di 100 mila euro l’anno. Relatore del provvedimento in aula sarà lo stesso Villanova, correlatrice la vicepresidente della commissione Elena Ostanel (VcV). La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO