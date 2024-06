Comunicato Stampa: CRV - Ok a legge su sostegno degli interventi di riforestazione in pianura

Consiglio Veneto, ok a legge su sostegno delle iniziative di incremento del patrimonio arboreo nelle zone di pianura (Arv) Venezia 11 giu. 2024 - Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha approvato all’unanimità gli interventi a sostegno di progetti attivati dai comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio e il risanamento dell'aria, di cui al progetto di legge n. 180, di iniziativa consiliare.

In sintesi, la legge mira a consolidare l’azione di Veneto Agricoltura finalizzata alla produzione e assegnazione su richiesta, ai Comuni della pianura veneta e, per loro tramite, ai cittadini, di piante autoctone, e ciò allo scopo di incrementare il patrimonio arboreo, promuovere la biodiversità e la sostenibilità dei territori, mitigando gli effetti degli insediamenti realizzati dall’uomo. L’iniziativa legislativa si pone nel solco dell’esperienza maturata tra il 2016 e il 2017, quando un gruppo di comuni della pianura veneta meridionale stanziava una cifra nel proprio bilancio per l'acquisto di giovani alberi da destinare ai propri cittadini che ne avessero fatto richiesta, nel quadro di un’iniziativa denominata “Ridiamo il sorriso alla pianura padana”, in collaborazione con Veneto Agricoltura, che consentì l'impianto di circa 20mila piantine. Il Pdl n. 180 offre uno strumento normativo organico che consente di consolidare questi interventi, qualificando il territorio e auspicando, viste le potenzialità di produzione di Veneto Agricoltura, di arrivare alla messa a dimora di 5 milioni di alberi nel prossimo decennio, ovvero, idealmente, di uno per ogni cittadino della Regione del Veneto. Tra gli elementi di novità contenuti nella nuova legge, la previsione di privilegiare le specie mellifere, al fine di favorire la funzione degli insetti impollinatori, e in particolare dell’apis mellifera. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono quantificati in 200mila euro per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026.

