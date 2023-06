Comunicato Stampa: CRV - Presentato il libro di Annalisa Corrado e Rossella Muroni

(Arv) Venezia 14 giu. 2023 – “Un manifesto per leggere il mondo e per diventare protagonisti di un cambiamento sostenibile e democratico, un libro molto stimolante e tempestivo per assumere scelte consapevoli nei comportamenti quotidiani”. Così Arturo Lorenzoni , portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale, ha presentato nella sala stampa di palazzo Ferro Fini il libro “Nessi e connessi”, scritto a quattro mani da Annalisa Corrado, ingegnere ed ecologista, e Rossella Muroni, sociologa e già presidente di Legambiente, con prefazione della virologa Ilaria Capua, edizioni Il Saggiatore. “Nessi e connessi” è un libro-manifesto per adottare una visione circolare della vita e dell’ecosistema. Stiamo vivendo una ‘crisi di sistema’ - spiegano le due autrici - che è al tempo stesso economica, sanitaria, geopolitica, ambientale e climatica. Ma nel nostro sistema tutto è connesso, e per affrontare un aspetto della crisi bisogna occuparsi anche di tutti gli altri. Stati, aziende, cittadini devono affrontare il cambiamento rendendosi coscienti dei legami tra i vari ambiti. Questa è l’economia circolare, che implica innovazione, riprogettazione dei cicli di produzione e di consumo, ripensamento degli stili di vita, condivisione, riparazione, riutilizzo e riciclo dei materiali in contrasto con l’idea dell’”usa e getta”, propria dell’economia lineare.

“Nessi e connessi” invita ad abbandonare la convinzione di essere individui separati. Tutta l’esistenza, dal globale al locale, è in fondo una relazione costante tra individui ed esperienze: solo partendo dall’analisi dei nessi causali che governano il nostro sistema saremo in grado di interpretare il mondo contemporaneo e di farsi parte attiva di uno sviluppo innovativo, sostenibile, democratico, rispettoso dell’ambiente e dei diritti delle persone. Annalisa Corrado , ingegnere, ecologista, volto televisivo della trasmissione Geo di Rai 3, ha spiegato come “il nostro libro nasca dalla complicazione di essere madri e lavoratrici con ruoli di grande impegno e responsabilità e dal nostro attivismo per la conversione ecologica”. “Con ‘Nessi e connessi’ mettiamo in luce le connessioni, i legami tra le diverse dimensioni della nostra vita e l’ecosistema e smonta alcuni pregiudizi, come quello che la transizione energetica costi troppo”.

Rossella Muroni , sociologa, già presidente nazionale di Legambiente e deputata di Liberi e Uguali e poi nel gruppo misto nella scorsa legislatura (è stata vicepresidente della commissione Ambiente a Montecitorio), presente in videocollegamento, ha evidenziato l’obiettivo ultimo del libro: fare una operazione verità sulle responsabilità delle nostra scelte, perché ognuno di noi può fare qualcosa per la salvaguardia dell’ecosistema. Le scelte individuali, messe insieme, orientano il mercato e la politica. Dobbiamo lavorare sulla sensibilità ambientale dei cittadini e delle istituzioni, mettendoci in dialogo con le persone con disponibilità, partecipazione e umiltà”.

Per il portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale, “in questo momento storico l’ambientalismo, quello costruttivo e non quello dei ‘no’, ha grandi opportunità: non è vero che la transizione energetica ci costerà un bagno di sangue – ha ribadito Lorenzoni- gli extracosti rappresentano una falsa paura, purché si crei partecipazione sui processi sociali e si abbia il coraggio di investire nell’innovazione, nella riqualificazione energetica dell’edilizia, nelle fonti energetiche rinnovabili, nei nuovi motori elettrici, nell’economia circolare. Questo libro approfondisce con chiarezza un metodo: creare partecipazione per affrontare la complessità della necessaria transizione ecologica”.

Alla presentazione sono intervenuti anche i consiglieri Elena Ostanel (Il Veneto che vogliamo), vicepresidente della commissione Cultura e turismo del Consiglio veneto, e Andrea Zanoni (Pd), presidente della commissione di valutazione delle politiche pubbliche del Consiglio veneto, e Matteo Favero , responsabile delle politiche per l’ambiente del Pd veneto.

