Comunicato Stampa: ITALY SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY PARTNER DEL PROGETTO DI RECUPERO DEI MULINI MANDELLI A TREVISO

Milano/Treviso, 26 novembre 2024 – Nuova vita per i Mulini Mandelli , storico complesso seicentesco alle porte di Treviso: prosegue infatti positivamente il piano di riqualificazione urbana e immobiliare dell'area con un progetto che, ideato e fortemente voluto dall'imprenditore Pierangelo Bressan, combina conservazione storica e innovazione architettonica con l'obiettivo di generare un nuovo quartiere all'avanguardia e restituire alla comunità un luogo simbolo della città.

Concepito e curato dallo Studio Matteo Thun & Partners (architetto e designer Matteo Thun, architetto Elisa Vago), con il supporto dello studio trevigiano mzc+ e di tecnici locali, il complesso ospiterà edifici storici restaurati a uso ufficio, commerciali e pubblici, nuovi spazi abitativi, la nuova sede del Parco Regionale del Fiume Sile e un'area verde per lo più accessibile al pubblico, oltre che ai residenti.

Partner del progetto per quanto riguarda la vendita degli spazi residenziali sarà Italy Sotheby's International Realty , protagonista del settore immobiliare di pregio in Italia, già presente sul territorio con un ufficio a Verona per il Nord Est e con rilevanti transazioni concluse nell'area. In questa esclusiva attività, Italy Sotheby's International Realty sarà affiancato dalla locale Gianese Agency.

"Avere Italy Sotheby's International Realty come partner in questo progetto è una garanzia di eccellenza e professionalità. La loro esperienza e la solida reputazione nel settore immobiliare di pregio sono testimoni della qualità e del valore che vogliamo offrire con il piano di riqualificazione dei Mulini Mandelli, un investimento di 60 milioni di euro che segna un passo importante per il futuro dell'area" commenta Pierangelo Bressan. "Siamo entusiasti di essere partner di questo progetto – commenta Lodovico Pignatti Morano, managing partner di Italy Sotheby's International Realty. Da ormai diversi anni, infatti, abbiamo sposato una filosofia urbanistica che pone al centro delle operazioni il benessere della persona. In questo senso, la sfida per noi non è mai solo immobiliare ma ci vede impegnati nel sostenere i nuovi sviluppi in Italia che promuovono una rigenerazione del territorio. E quello di Mulini Mandelli rappresenta a pieno questo percorso" Con inaugurazione prevista per il 2026, Mulini Mandelli sarà una vera e propria "isola" ecosostenibile a misura d'uomo, dove architettura e natura convivranno su una superficie di 70mila metri quadri, di cui oltre 20mila destinati a spazi verdi, sia pubblici che privati, affacciati sull'acqua nel punto di incontro tra Sile e Storga, la cui progettazione è stata affidata allo studio dell'arch. Portoghese Joao Nunes. Alle oltre 80 soluzioni residenziali, infatti, si affiancheranno due parchi piantumati con 600 alberi autoctoni capaci di assorbire, ogni anno, più di 160 tonnellate di anidride carbonica. Green anche i materiali come legno di recupero e intonaci di calce, per creare ambienti caldi e accoglienti, in armonia con l'anima del luogo.

"Puntiamo a un'architettura duratura, innovativa e rispettosa dell'ambiente – spiega Matteo Thun. Il nostro obiettivo è infatti sempre quello di conservare l'esistente e rispettare il Genius Loci grazie a un'architettura consapevole. In particolare, per questo progetto l'utilizzo dell'energia solare e delle fonti energetiche naturali, la gestione delle acque piovane e la riduzione della nuova volumetria edificata in favore di una maggiore permeabilità del suolo, saranno le linee guida del nostro lavoro per portare nuove opportunità abitative e servizi pubblici alla comunità di Treviso" Non mancheranno, poi, i servizi pensati ad hoc per residenti e cittadini. Oltre 15mila metri quadri, infatti, saranno restituiti alla comunità con un grande parco attrezzato a uso pubblico, con percorsi pedonali e ciclabili, e una ricca scelta di servizi, tra cui una caffetteria-bistrot e attività commerciali di primarie esigenze.

Per quanto riguarda le soluzioni abitative, invece, saranno diverse, tanto per tipologia che per dimensioni, spaziando dagli appartamenti alle ville bifamiliari. Il Mulino ospiterà 17 appartamenti di varie metrature, oltre a 21 unità ricettive destinate agli affitti turistici, e 7 locali ad uso ufficio. In questo complesso gli interni saranno caratterizzati da un design semplice ed elegante, capace di valorizzare l'architettura originale con una palette di colori neutri e avvolgenti. Tutti gli appartamenti all'interno del Mulino godono di una vista privilegiata su fiume Sile o sul nuovo parco. Anche le 7 Case sul Sile saranno oggetto di un ampio restauro per preservarne il carattere storico, e si presenteranno su due livelli, con giardini privati e metrature tra 90 e 200 mq. Qui, grazie all'installazione di volumi in vetro, saranno creati luminosi giardini d'inverno.

Le 48 Nuove Residenze, invece, situate nel cuore del Parco del Fiume Sile (36 appartamenti da 90 a 250 mq e 12 ville bifamiliari di oltre 300 mq su due livelli), rappresenteranno una soluzione abitativa perfetta per chi cerca equilibrio tra natura e comodità urbana. Non solo abitazioni, ma una vera e propria oasi di benessere con spazi comuni per la socialità e aree dedicate all'attività fisica.

Tutte le soluzioni abitative dispongono di giardino, terrazza o pergola, oltre a una cantina e 2 posti auto nel parcheggio privato sotterraneo.

L'intervento sta seguendo il processo di certificazione LEED® Communities.

Italy Sotheby’s International Realty Fondato nel 1976, il brand Sotheby’s International Realty si distingue nell’impegno per un servizio impeccabile che per più di due secoli ha caratterizzato la Casa d’aste Sotheby’s. Con 11 uffici - a Milano, Roma, Napoli, Firenze, Lucca, Torino, Como, Lago Maggiore, Verona, Porto Cervo, Noto - e 2 showroom a Milano e Roma, Italy Sotheby’s International Realty si avvale della collaborazione di più di 26.500 broker in oltre 1.115 uffici in 84 Paesi del mondo offrendo i propri servizi con dipartimenti dedicati: Residenziale, High Street Retail, Investments and Advisory Services e Retreats, dedicato agli affitti brevi con servizi di lusso.

Matteo Thun & Partners Matteo Thun & Partners è uno studio di architettura e design guidato da Matteo Thun & Antonio Rodriguez, con sede a Milano e una filiale a Monaco, in Germania. I progetti dello studio - basati sul concetto di basa sul concetto di longevità estetica e tecnologica e sulla gestione del lifecycle nella progettazione di edifici e prodotti - sono ispirati alla semplicità senza tempo e incentrati sulla human scale. Fondato nel 1984, lo studio opera a livello internazionale nel settore hospitality, healthcare, residential, office&retail e product design con un team internazionale di 70 architetti, interior designers, product designers e grafici.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di RE ITALY Srl