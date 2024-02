Comunicato Stampa: Osservatorio regionale per contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e promozione legalità

(Arv) Venezia 8 feb. 2024 - La Quarta commissione consiliare permanente, presieduta da Andrea Zanoni (Pd), vicepresidente Roberto Bet (Lega- LV), ha espresso all’unanimità la presa d’atto della Rendicontazione n. 194 "Relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, anno 2023", ai sensi dell'articolo 15, comma 4°, della L.R. n. 48/2012 'Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile'”. A margine della seduta, il presidente Zanoni ha evidenziato che “l’ottimo lavoro svolto dall’Osservatorio in questo ultimo anno dimostra l’impegno, la costanza e la determinazione nell’affrontare temi di estrema attualità che interessano la nostra Regione. Mi riferisco, in particolare, agli affari illeciti portati avanti dalle mafie, quali, ad esempio, il traffico di rifiuti, quello degli stupefacenti, il caporalato, in merito ai quali, recentemente, ci sono state importanti operazioni da parte delle Forze dell’ordine. Oggi, abbiamo ascoltato con molta attenzione l’intervento del coordinatore Pigozzo che ha presentato la Relazione 2023. Ci riserviamo di intraprendere le iniziative più efficaci per dare le meritate risposte ai gravi e attuali problemi che sono stati sollevati”.

Anche il vicepresidente Bet ha sottolineato “l’ottimo lavoro portato avanti dai componenti dell’Osservatorio: la Relazione che ci è stata illustrata ha rappresentato in modo puntuale la situazione dell’infiltrazione mafiosa in Veneto. Abbiamo condiviso la proposta di coinvolgere l’Ufficio Scolastico regionale per coordinare assieme specifiche iniziative da portare avanti con le Scuole. Siamo perfettamente d’accordo nel ritenere il Corpo della Polizia Locale assolutamente fondamentale e strategico per contrastare la criminalità organizzata nei territori: tuttavia, è necessario investire nella formazione degli agenti. E voglio rimarcare il fatto che i membri dell’Osservatorio svolgono, con grande professionalità e impegno, il proprio incarico senza ricevere indennità alcuna: questo lo ritengo molto meritevole”.

