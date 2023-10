Comunicato Stampa: Presentato il libro “Giulietta sono io. Acqua torbia”

(Arv) Venezia 19 ott. 2023 – Due testi teatrali che stanno girando i palcoscenici d’Italia, creati dalla coppia di artisti vicentini, Eleonora Fontana, attrice, e Davide Peron, cantautore ed educatore, sono diventati anche libro “Giulietta sono io. Acqua Torbia”, edizioni San Paolo. Il doppio reading teatrale e il libro sono stati presentati oggi nella sala stampa Consiglio regionale, dalla consigliera vicentina Chiara Luisetto (Pd), già sindaco di Nove, per l’attualità e la profondità del messaggio, che mette al centro l’incontro con l’altro, la vita come esperienza di accoglienza dell’altro da sé e di crescita nel dialogo.

“Giulietta sono io. Acqua torbia” – ha spiegato Eleonora Fontana – porta in scena tre storie diverse di donne che si intrecciano senza mai incontrarsi. Tutte e tre accomunate da un concetto unico: l’amore, quella necessità intrinseca in ognuno di noi di amare e di essere amati e accettati per come siamo veramente. Le storie di Maria, di Teresa, di Giulia, una cieca, una prostituta e una donna che si è innamorata di un immigrato, raccontano tre vite difficili, trascinate da quel flusso di acqua torbia che è la vita, in cui ci si perde e allo stesso tempo ci si ritrova. Tre storie segnate dalla lotta quotidiana con il giudizio degli altri e dal desiderio di un Romeo, di essere amati e corrisposti. La seconda parte del libro contiene il testo “Turoldo. In cammino verso l’altro”, un percorso teatrale-musicale, narrato attraverso le parole e i versi poetici di David Maria Turoldo, che – sintetizza Davide Peron - racconta la bellezza dell’incontro con l’altro e del cammino come fonte di ricchezza e di crescita: lungo la strada sono molte le vite che si incrociano e l’incontro con l’altro genera nuova vita. “Lo spettacolo, fatto di parole e musica, e il libro che lo ripropone, ci vogliono far riflettere – commenta Chiara Luisetto – su cosa significa incontrare l’altro. Un obiettivo che dovrebbe essere proprio della politica, che dovrebbe guardare in modo particolare agli ultimi, agli ‘scartati’, alle persone che non hanno voce, per immedesimarsi, prendersi cura dei loro bisogni e rimuovere gli ostacoli. Le tre donne di ‘Giulietta sono io’ rappresentano tre mondi e indicano quale dovrebbe essere il focus, il centro dell’attività politica: non parole, ma un impegno vero per gli altri”. Il libro la settimana prossima sarà presentato dai due autori anche a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo. Introdotto dalla prefazione di padre Ermes Ronchi, teologo dell’Ordine dei Servi di Maria che opera a Isola Vicentina, e arricchito dalla postfazione del biblista Alberto Maggi, “Giulietta sono io. Acqua Torbia” contiene anche QRcode che permettono di ascoltare le musiche del cantautore composte appositamente per la pièce. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO