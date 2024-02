Comunicato Stampa: Scomparsa di Francesco Cassandro

(Arv) Venezia 13 feb. 2024 - “Con la scomparsa di Francesco Cassandro perdiamo non solo un giornalista preparato, con uno sguardo profondo e attento al territorio, in particolare a quello del Camposampierese, ma anche una brava persona, in un’accezione forse oggi in disuso, forse d’altri tempi, ma che credo lui avrebbe apprezzato. Ad aprile dello scorso anno proprio in Consiglio Regionale Cassandro aveva presentato il suo libro ‘Luigi Gui. Il ministro della scuola media gratuita e per tutti’, dedicato al Ministro della Pubblica istruzione, padovano, che rivoluzionò il sistema scolastico in senso democratico. Un volume appassionato e curato, espressione dello stile di Cassandro, uno stile che lo contraddistingueva e non solo in ambito giornalistico”.

Queste le parole con cui il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti esprime il proprio cordoglio per la scomparsa, avvenuta ieri, di Francesco Cassandro. 71 anni, originario di Pionca di Vigonza, aveva iniziato l’attività giornalistica nel 1973 con il settimanale Sette Giorni Veneto. È stato corrispondente per il Camposampierese dell’Eco di Padova, vicecaporedattore d Il Gazzettino, responsabile dell’Ufficio Stampa del Comune di Padova, direttore de Il Camposampierese, collaboratore de La Difesa del Popolo e de Il Giornale di Vicenza. Al giornalismo affiancava la redazione di saggi e romanzi. “Al figlio Alberto, ai familiari e agli amici porgo le mie più sincere condoglianza”, conclude il Presidente Ciambetti. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO