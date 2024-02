Comunicato Stampa: Seconda commissione – Ascoltati rappresentanti Consigli di Bacino

(Arv) Venezia 1 feb. 2024 - Nel corso della seduta odierna della Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega-LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), alla presenza dell'assessore regionale Gianpaolo Bottacin, sono stati ospitati in audizione i presidenti e i direttori dei dodici Consigli di Bacino per la gestione del rifiuto urbano della Regione in merito alla PAGR 337 "Criteri di definizione e applicazione della tariffa unica di conferimento agli impianti di piano ai sensi dell'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con D.G.R. n. 988 del 09.08.2022, con contestuale aggiornamento delle tipologie d'impianto e tipologie di rifiuto a cui applicare il contributo ambientale individuato dall'art. 37 della L.R. n. 3/2000”.

Si ricorda che la L.R. 52/2012 disciplina l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, prevedendo l’affidamento di tale funzione ai Consigli di Bacino, in Veneto presenti nel numero di dodici (Brenta per i rifiuti, Priula, Dolomiti, Padova Centro, Padova Sud, Rovigo, Sinistra Piave, Vicenza, Venezia Ambiente, Verona Città, Verona Nord e Verona Sud), con compiti di organizzazione, coordinamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di competenza. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO