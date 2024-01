Comunicato Stampa: Seconda commissione – Illustrato Pdl 244 della Giunta ‘Veneto territorio sostenibile’

(Arv) Venezia 25 gen. 2024 - Nel corso della seduta odierna della Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega-LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), alla presenza dell’assessore regionale Cristiano Corazzari, è stato illustrato il Progetto di legge regionale n. 244 della Giunta “‘Veneto territorio sostenibile’, Testo unico in materia di governo del territorio e tutela del paesaggio nella Regione del Veneto".

L’obiettivo è la ricognizione sostanziale, il coordinamento tecnico e l'aggiornamento della legislazione esistente in materia di governo del territorio, di contenimento del consumo di suolo, di rigenerazione e riqualificazione, di edilizia e di paesaggio, al fine di garantire, in un'ottica di semplificazione, la chiarezza e la certezza del diritto e, al contempo, una migliore conoscibilità della normativa e una più semplice fruibilità della stessa da parte di Enti e cittadini. In particolare, si vogliono eliminare le ridondanze e risolvere le problematiche emerse a seguito della copiosa attività normativa che, negli anni successivi all'entrata in vigore della riforma urbanistica regionale del 2004, ha integrato e modificato più volte la normativa regionale o ha trattato temi specifici aventi rilevanti implicazioni sulla pianificazione. È stato quindi rilasciato a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, parere favorevole alla Terza commissione in ordine al Progetto di legge n. 220, primo firmatario il consigliere Marco Dolfin (Lega-LV), “Modifica alla L.R. 12 luglio 2007, n. 15, ‘Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina’”. Diverse le modifiche proposte alla succitata normativa, ad iniziare dal titolo, che verrebbe modificato in ‘Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto’. L’obiettivo è rafforzare la tutela ambientale e la promozione dello sviluppo sostenibile delle risorse costiere, adeguando la legislazione regionale e le disposizioni in essa contenute alle esigenze e alle criticità attuali. Questo, per disporre di uno strumento normativo più efficace, in grado di operare in via principale attraverso due direttrici: la gestione e la valorizzazione delle zone a tutela biologica presenti; il sostegno alle imprese e all’attività produttiva del comparto pesca. In particolare, quest’ultimo obiettivo verrà perseguito rafforzando la diversificazione e la riconversione delle imprese del settore, affinché venga fornito loro il massimo del supporto, in un periodo, altresì, di grandi cambiamenti nelle politiche comunitarie propense all’aumento delle zone protette. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO