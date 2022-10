All'Aquila un lungo week end “da paura”

L'AQUILA. Un lungo week end “da paura”: tutto pronto per l’ottava edizione dell'Abruzzo Horror Festival che animerà il centro storico dell’Aquila da venerdì 28 ottobre a martedì 1 novembre.

Tanti gli eventi organizzati per L’Abruzzo Horror Festival: film e corti in concorso al Palazzetto dei Nobili, la mostra fotografica Psihedelice di Voivod nei sotterranei del Palazzetto, l'escape room tematica tratta dall'ultima serie Netflix “Stranger Things” “Vecna”, lo spettacolo di teatro per i più piccoli “La sposa Fantasma”, a cura della compagnia teatrale Mag, le passeggiate al cimitero nella sua parte monumentale a cura di Andrea de Petris, le visite guidate tematiche di Carla Ciccozzi, e la Notte Nera il 31 ottobre, evento realizzato in collaborazione con tutte le attività del centro storico.