A 'L’Aquila Film Festival' il tema dei migranti ( col film di Garrone) e la Film Commission

Fino a sabato 18 novembre, al Palazzetto dei Nobili, nel capoluogo abruzzese, L’Aquila Film Festival . Anche la nuova edizione vedrà avvicendarsi incontri con professionisti del settore nella sezione Abruzzo Film Industry, con le proiezioni dei film regolarmente in concorso o in rassegna, di quelli del Festival del Gran Sasso e del Festival delle Culture. L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è fornire un ampio e intenso sguardo sulla

cinematografia nazionale ed europea sotto il profilo sia produttivo sia artistico. A tal fine, nel programma si segnalano le Masterclass formative di Emanuele Caruso, Giacomo Abbruzzese e Leonardo Di Costanzo, dei quali verranno anche proiettate la ultime opera Disco Bo e Ariaferma.

Un’occasione anche per fare il punto sulla Film Commission, lunedì 13 alla presenza del governatore Marco Marsilio. Attesi alle 16 anche il rappresentante dell’Ambasciata francese in Italia Rémi Guittet, il rappresentante dell’Ambasciata spagnola in Italia Carlos Tercero Castro, il produttore Gilles Sandoz, la produttrice Emilija Sluskonyte e il presidente Misff Montecatini International Short Film Festival, Marcello Zeppi con l’intervento “L’Internazionalizzazione della filiera Cinematografica”. Introduce Federico Vittorini, direttore L’Aquila Film Festival. Il giorno seguente, alle 12, il dibattito continuerà prima con la presentazione del libro Andrea Lolli Cinema e Turismo. Dalle Film Commission alle strategie di promozione del territorio, moderata da Mirko Lino (docente di Storia del Cinema dell'università dell'Aquila) e che vedrà la presenza anche di Monica Sardelli di Italy For Movies, poi con una ricognizione dei sistemi virtuosi di presenti in Italia. Infine, sabato 18 novembre (ore 15.30 e ore 18.30), prima della premiazione ufficiale del Miglior Film e Miglior Cortometraggio, avrà luogo la proiezione del Leone d'Argento a Venezia Io Capitano di Matteo Garrone nel quale interverranno Mamadou Kouassi, migrante della Costa d'Avorio che con la sua vita ha ispirato le vicende del film, e numerose realtà abruzzesi e di fuori regione che si occupano di accoglienza di minori stranieri non accompagnati, insieme al Cpia L’Aquila (Centro provinciale di istruzione adulti).

Si consiglia la prenotazione tramite il sito www.laquilafilmfestival.it. La manifestazione è sostenuta tra gli altri dal Ministero della Cultura, dalla Regione Abruzzo, Comune dell’Aquila, dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia e dalla Fondazione Carispaq. Anche quest’anno il pubblico presente in sala potrà votare i cortometraggi in concorso scegliendo quindi il vincitore. L’ingresso con biglietto etico è garantito fino a esaurimento posti.