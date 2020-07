Castel di Sangro, vincita da 38mila euro al SuperEnalotto

CASTEL DI SANGRO. La fortuna premia nuovamente l'Abruzzo con il SuperEnalotto. Dopo il concorso di martedì 28 luglio, si festeggia a Castel di Sangro (l'Aquila), dove è stato centrato un "5" da 38mila 779,77 euro. La giocata vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata nel bar/tabaccheria di via Porta Napoli 2.

Il Jackpot, intanto, continua a salire, e per il prossimo concorso metterà in palio 19,7 milioni. L'ultimo "6" è stato centrato il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Abruzzo il Jackpot manca dal 2012, con 12,3 milioni di euro vinti ad Avezzano.