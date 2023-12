Medici del carcere contribuiscono a comprare i farmaci per i detenuti

A denunciare l'episodio avvenuto nel penitenziario peligno è Gino Ciampa, coordinatore regionale della FP CGIL polizia penitenziaria Abruzzo - Molise che ha presentato un esposto al Provveditorato, chiedendo lumi anche alla Asl e alla direzione del carcere. Il sindacato ha chiesto in particolare una "rapida indagine su quanto accaduto" e "l'attuazione di misure adeguate per prevenire la ripetizione di simili episodi".

"Una spesa ingiustificata per fronteggiare una inaccettabile negligenza nella fornitura di beni essenziali, una situazione inammissibile" - sostiene la Cgil che ha chiesto le verifiche del caso a tutela dei servizi e del benessere del personale.