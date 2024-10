Brioni celebra l'apertura della Scuola di Alta sartoria con una cerimonia

PENNE. Brioni ha inaugurato l'apertura della Scuola di Alta sartoria Nazareno Fonticoli e ha presentato ufficialmente la Fondazione Brioni con una cerimonia, durante la quale il sindaco Gilberto Petrucci ha conferito la cittadinanza onoraria all’amministratore delegato di Brioni, Mehdi Benabadji, come segno di riconoscimento dell'importanza della Scuola e come gesto simbolico per commemorare l'impegno di lunga data della maison nel tutelare e rafforzare l'artigianato a Penne e in Abruzzo.

La missione della Scuola di educare la prossima generazione di sarti si integra con il portfolio di iniziative di Brioni e rafforza lo sviluppo e il rapporto stretto con il territorio, dove la Maison ha sviluppato la sua artigianalità per oltre sessant'anni e la sua ineguagliabile eccellenza sartoriale, che deriva da questa dedizione all'artigianalità: il cuore dell'identità di Brioni.

Nel suo discorso, Mehdi Benabadji ha sottolineato la dedizione di Brioni: “La riapertura della nostra Scuola oggi è un'evoluzione naturale del nostro impegno di lunga data, perfettamente integrato con le nostre altre iniziative che supportano e tutelano l'artigianato in Italia” ha dichiarato. “Queste iniziative nascono da un profondo desiderio di trasmettere abilità e valori che vanno oltre la creazione di un prodotto, radicati nella tradizione, nell'artigianato e nello Slow Luxury. Ogni iniziativa che perseguiamo mira a celebrare e sostenere i nostri principi guida, contrastando la velocità della moda attuale”.

Intitolata a Nazareno Fonticoli, maestro sarto e imprenditore visionario che ha fondato Brioni con il socio Gaetano Savini, la Scuola di Alta Sartoria Nazareno Fonticoli ha aperto le sue porte lo scorso 23 settembre. La cerimonia odierna ha accolto questi primi studenti, oltre a ospiti della famiglia Fonticoli, tra cui Maria Vittoria Fonticoli.

Durante il suo discorso, l’amministratore delegato di Brioni ha inoltre rivelato che il primo gruppo di 16 studenti della scuola riceverà borse di studio a copertura dell’85% della quota di iscrizione. Inoltre, se i tirocinanti supereranno l'esame intermedio alla fine del primo anno e l'esame finale al termine del corso biennale, riceveranno il rimborso completo della quota a loro carico.

Stefania Lazzaroni, direttrice generale di Altagamma, ha aggiunto: “La manifattura è il cuore pulsante del Made in Italy d’eccellenza ed è un patrimonio di competenze da tutelare e tramandare alle future generazioni. Le aziende dell’alto di gamma nei prossimi 5 anni avranno bisogno di 276.000 profili tecnico-professionali (75.000 nella moda), ma circa il 50% delle imprese avrà difficoltà a reperirli. La riapertura di Brioni della Scuola di Alta Sartoria Nazareno Fonticoli rappresenta un esempio concreto a sostegno dell’arte sartoriale italiana e un significativo contributo alla risoluzione di questo tema. Questa iniziativa, unitamente alla partecipazione di Brioni al progetto Altagamma ‘Adotta una Scuola’, testimonia l’impegno nel tempo di Brioni nella valorizzazione del saper fare e di quelle competenze che fanno del nostro Paese il leader per la produzione di beni e servizi di alta gamma”.

