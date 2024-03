C'è lo sciopero dei treni, occhio a cancellazioni e ritardi

PESCARA. Prima della settimana pasquale e del grande esodo non poteva mancare uno sciopero dei treni con possibili disagi non solo per chi viaggia su Frecciarossa e Intercity, ma anche per chi si sposta lungo tratte regionali.

Dalle ore 21 di sabato 23 marzo alle 21 di domenica 24 i treni possono infatti subire cancellazioni o variazioni di orario per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. L’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale delle Ferrovie dello Stato e delle società collegate ed è rivolto anche all’Abruzzo.

L’AVVISO

«L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione», specificano da Trenitalia aggiungendo che: «I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle condizioni generali di trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole Imprese Ferroviarie».

GLI ORARI E I TRENI

L’elenco è molto lungo. Gli utenti interessati a saperne di più possono trovare informazioni utili e dettagliate su collegamenti e servizi attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di questo sito, il sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie.

SERVIZI MINIMI GARANTITI

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura comunque i servizi minimi di trasporto, anch’essi riportati in dettaglio nel sito della società del Gruppo Fs, predisposti a seguito di accordi con le Organizzazioni sindacali, e ritenuti idonei da una speciale Commissione di Garanzia.

«Poiché in corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili (ad esempio la modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza), è importante prestare la massima attenzione», avvertono inoltre da Trenitalia, «ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d'informazione». I treni che si trovano in viaggio a sciopero già iniziato arriveranno comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, però, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

I MOTIVI

La protesta che precede le feste pasquali, come si diceva, coinvolge il personale di bordo e di macchina di Trenitalia (con possibili disagi anche su treni regionali, Frecce e Intercity) e Trenord. In alcuni siti peraltro è riportato anche Italo. Lo sciopero generale di 24 ore è stato indetto da alcune sigle sindacali autonome principalmente a causa di questioni cruciali relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, all'orario di lavoro, al salario e al rispetto del Contratto collettivo nazionale.

La preoccupazione per la tutela della salute sul posto di lavoro e per l'attuazione di misure adeguate per garantire un ambiente lavorativo sicuro è stata una delle ragioni principali che ha spinto i sindacati a indire le 24 ore di protesta. Inoltre, la richiesta di un orario di lavoro equo e sostenibile, che tenga conto delle esigenze dei dipendenti, è emersa come un punto fondamentale di discussione. L'aumento salariale e la salvaguardia delle condizioni economiche dei lavoratori, attraverso il rispetto dei Ccnl, infine, sono le altre motivazioni che hanno spinto all'azione sindacale. (u.c.)

