Città Sant'Angelo piange la morte di suor Marisa Massaro

CITTA' SANT'ANGELO. Marisa Massaro, suora storica dell'asilo Divino amore, è morta a Bergamo, la città dove era tornata a vivere da una decina di anni. Il decesso non è avvenuto a causa del virus. La religiosa, molto amata a Città Sant'Angelo (Pescara), aveva 67 anni. Durante la sua lunga missione in Abruzzo, generazioni di angolani sono cresciuti con lei. "Non sei stata una semplice suora, non una semplice educatrice, non una semplice angolana. Sei stata una seconda madre, una guida per tutti noi sin da piccoli". Così il sindaco di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti, ha ricordato la figura della religiosa scomparsa sul suo profilo facebook: "Tutta la comunità angolana si stringe attorno ai famigliari di suo Marisa. Citta Sant’Angelo oggi piange la morte di un pilastro della sua storia. Grazie, prima o poi ci riabbracceremo".

