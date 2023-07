Partecipata comunale e INPS, scontro sull'IMU della Casa Albergo

PESCARA - Alta tensione tra il Comune e l'INPS, che scende in campo con una nota del direttore regionale Abruzzo Luciano Busacca per chiedere all'Amministrazione Masci di spiegare alla sua partecipata al 100% "Adriatica Risorse" di evitare di innestare un inevitabile contenzioso, continuando a chiedere all'INPS stessa di versare l'IMU per la Casa Albergo della Pineta.

Busacca, nel dettaglio spiega che la legge esenta gli immobili «destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive…». Le attività previdenziali della struttura INPS di Pescara sono finanziate con la contribuzione mensile dei dipendenti pubblici in servizio nonché dalla trattenuta dei pensionati pubblici rispettivamente per lo 0,35% e 0,15% delle retribuzioni/pensioni, e -evidentemente- non da una attività commerciale che l'Inps, viene fatto notare, comprensibilmente non puo' svolgere, come un'intera giurisprudenza conferma. Di qui l'appello al Comune ad intervenire sulla sua società in house per evitare possibilmente "comportamenti che rischiano di apparire persino temerari".