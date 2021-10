Pescara: morto Savi, il sociologo "tuttologo"

PESCARA. Il sociologo pescarese Giuliano Savi è morto ieri a 77 anni. Ha combattuto contro una malattia che si era aggravata negli ultimi mesi. Cinque giorni fa il ricovero d’urgenza in ospedale.Tra il 1994 e il 2003 era stato consulente della giunta dell’ex sindaco Carlo Pace.

Savi era originario di Fiuminata, nelle Marche, il 12 maggio 1944, ha vissuto a lungo in Toscana prima di trasferirsi a Pescara. Negli ultimi tempi viveva a Scanzano Ionico, in provincia di Matera, dove la sua salma riposerà dopo la cremazione.

Aveva molteplici interessi culturali, con la passione per la radio e l’organizzazione di eventi. Viene ricordato come un «uomo di profondo sapere, eclettico e tormentato». Tanto che veniva chiamato “wikipedia” o “il tuttologo”, per via del via della sua conoscenza delle cose.

