Mercato, rinnovi e futuro: ecco le mosse del Pescara

PESCARA. Analisi e progetti. Le prossime settimane, per il Pescara, saranno molto importanti. I biancazzurri si giocano tanto in chiave play off e l’allenatore Alberto Colombo deve blindare il terzo posto. Passi falsi o rallentamenti difficilmente saranno digeriti dalla dirigenza, che finora ha sempre rinnovato la fiducia al proprio allenatore.

La società, però, oltre a pensare al presente, progetta il Delfino del futuro. Il direttore sportivo Daniele Delli Carri in questi giorni sta incontrando diversi procuratori per discutere dei rinnovi di contratto, ma anche di alcuni giocatori da trattare per il prossimo campionato. Sul tavolo del ds biancazzurro ci sono due fascicoli: “Serie C 2023/2024” e “Serie B 2023/2024”. Due piani operativi differenti, ovviamente, ma con dei punti di convergenza da non sottovalutare.

Innanzitutto ci sono i rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza. Di questi sono quattro colori che dovrebbero vestire la maglia biancazzurra anche nel prossimo campionato, a prescindere dalla categoria. Il primo a rinnovare il contratto in scadenza sarà il terzino Tommaso Cancellotti. Delli Carri e il suo agente (Puglisi) stanno parlando da tempo e la fumata bianca è vicina. Per il 30enne laterale umbro si parla di un biennale a cifre leggermente più alte.

Stesso discorso per il difensore Riccardo Brosco. Il 32enne centrale romano, tra i protagonisti della promozione in A del Delfino nel 2012 con Zdenek Zeman, a distanza di dieci anni è tornato in riva all’Adriatico per togliersi le ultime soddisfazioni della carriera. Il suo contratto, prevede un’opzione di rinnovo fino al 2024 a favore della società che verrà esercitata dalla società a fine marzo. Anche per il laterale mancino Alessandro Crescenzi, 31 anni, si stanno aprendo le porte del rinnovo. Per l’ex Roma il Delfino sta preparando un nuovo accordo che scadrà il 30 giugno 2024.

Nei prossimi giorni, invece, il Pescara dovrà trattare il rinnovo di Luca Mora. L’esperto centrocampista emiliano (classe 1988) ha il rinnovo automatico del contratto in caso di serie B, ma anche al raggiungimento del 70% delle gare in campionato. Mora è praticamente arrivato alla percentuale inserita nel contratto stipulato a luglio, ma vanno ritoccate le cifre.

Trovare l’accordo non sarà difficile, perché il giocatore vorrebbe restare in Abruzzo e il club biancazzurro vuole puntare su di lui a prescindere dalla categoria. Oltre ai rinnovi, il club valuta anche dei colpi di mercato da piazzare per il prossimo anno. In questo momento gli osservatori pescaresi stanno scandagliando la serie D e hanno individuato due giocatori: il 21enne portiere Daniele Santilli dell’Albalonga e l’esterno offensivo albanese Sabah Kerjota, 21 anni, del Senigallia. Quest’ultimo, però, non ha passaporto italiano e, quindi, bisognerà vedere come districare la matassa. Salta la panchina di Franco Lerda, che ieri è stato esonerato dal Crotone. Al suo posto arriva Lamberto Zauli (ex Teramo). Il Crotone è secondo in classifica con 60 punti ed è reduce dal pareggio con il Foggia.

