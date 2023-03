Ferrari Club, festa a Villa Rosa / FOTOGALLERY

MARTINSICURO. Grande festa per il 20 anni della Scuderia Ferrari Club Villa Rosa.

Oltre 150 soci e simpatizzanti hanno festeggiato il ventennale del club vibratiano nei locali del Park Hotel alla presenza del sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni e della sua vice Monica Persiani, entrambi hanno donato al presidente del club una targa dell’amministrazione comunale. C'erano anche il cabarettista Nduccio e il consigliere di indirizzo della Fondazione Tercas Vincenzo Piero Di Felice.

La serata, condotta da Simone Tommolini, è iniziata con la premiazione dei soci fondatori del club nato nel 2003 per volontà di Mauro Paoletti, Giacomo Di Sabatino, Fernando Staffilani, Gabriele Rapali, Armando Di Sante, Guido D’Antonio, Silverio Rosati, Riccardo Guercioni e Silvestro Ciapanna. Gli onori di casa sono stati fatti dal presidente e anima della stessa Scuderia, Dino Natali, il quale ha voluto personalmente ringraziare i colleghi presidenti delle altre realtà sportive dell’Abruzzo e delle vicine Marche presenti alla serata: Atessa, Elice, Montemarciano, Altidona e Fermo.

La festa per i 20 anni della Scuderia Ferrari Villa Rosa

Premiato anche il socio più giovane del sodalizio, Fabio Gimminiani (13 anni) e il veterano, Mario Ricci (85 anni). I riconoscimenti sono andati anche ai soci che, nell’arco dei 20 anni di attività ininterrotta, hanno contribuito per la propria professionalità al mantenimento del gruppo sportivo: Nicola Di Nicola, Giuseppe Di Emidio, Enrico Perotti, Ettore Montese, Alberto Piccioni, Enrico Di Pancrazio, Felice Cruciani e Benito Mandozzi.

L’intero organigramma della Scuderia Ferrari Club Villa Rosa, durante la serata, ha premiato con un ricordo personalizzato, anche i principali sponsor che hanno permesso il sostegno del club. Per la prossima estate, gli amanti della rossa di Maranello, stanno lavorando sull’organizzazione del 20° Trofeo motoristico Abramo Guercioni a Giulianova; mentre ripartono le adesioni per le visite in fabbrica per i soli soci iscritti e il Campionato Mondiale di Formula 1 del 21 maggio a Imola e il 3 settembre a Monza.