Abruzzo, neve e gelo: termometro fino a -14 gradi

ABRUZZO. Tornano neve e gelo in Abruzzo e la colonnina di mercurio scende a -14.8° C ai Piani di Pezza, località che si trova a 1.450 metri di quota sul massiccio del Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo.

Il tempo- secondo i meteotologi - è in rapido peggioramento e sono attese forti precipitazioni soprattutto sul settore orientale. La neve sta cadendo da questa mattina sulla Marsica, già da ieri sera nell'Aquilano.

Dalle rete di monitoraggio dell'associazione meteorologica 'Caput Frigoris' emerge che a Campo Felice, a 1.538 metri di quota, oggi si registrano -12.1° C e -11.9° C al Rifugio Franchetti , a 2.433 metri sul Gran Sasso nel territorio di Pietracamela. Il termometro è sceso -11.4° C sull'Altopiano delle Cinque Miglia, a 1.250 metri di quota, e a -11.2° C a Passo Godi, a 1.560 metri di altitudine, nel territorio di Scanno. Temperature rigide anche a Rocca di Mezzo ,1.280 metri di quota, dove la temperatura è di -10.7° C e ad Ovindoli -10.1° C. Ma fa freddo anche sull'Altopiano Quarto Santa Chiara , a 1.250 metri nel territorio di Palena tra il Monte Pizzalto e il Monte Porrara, dove la colonnina di mercurio è scesa -9.9° C. Quest'ultino dato è stato rilevato da Caput Frigoris in collaborazione con 'Chieti Meteo'. A Campo Imperatore ci sono -9.7° C, sul Monte Genzana -9.2° C , a Pescasseroli -9.1° C e a Rovere, frazione di Rocca di Mezzo, - 8.9° C.

Intanto dal pomeriggio di oggi e per le prossime 24 ore su A24 e A25 sono previste condizioni meteo avverse ed in particolare neve sulle tratte comprese tra Carsoli e Teramo e tra Torano e Torre de Passeri e in corrispondenza dell'innesto A14.

Anas sconsiglia di mettersi in viaggio sulle due autostrade solo per motivi di urgenza e dopo essersi informati sulle effettive situazioni metereologiche in corso e sulle reali condizioni della circolazione in autostrada. Anas raccomanda di programmare il viaggio, se possibile, evitando di attraversare le tratte maggiormente colpite nelle fasce orarie più critiche, e di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che, in ogni caso, devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.

Il Piano Operativo condiviso con la Polizia Stradale e con le Prefetture prevede che in caso di nevicate abbondanti possono essere attivati provvedimenti di regolazione del traffico con il fermo dinamico dei mezzi superiori a 7,5 tonnellate ed il loro accumulo.

Le limitazioni verranno attuate in via d'urgenza e mantenute per il tempo strettamente necessario e in relazione alle previsioni meteo e alle condizioni di innevamento per garantire sicurezza e fluidità della circolazione.