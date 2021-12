Addio Falconio, l'ex presidente della Regione muore a 83 anni

Politica abruzzese in lutto, è morto Antonio Falconio, l'ex presidente della Regione. Aveva 83 anni ed era nato a Navelli. Giornalista professionista, ha guidato la Regione dal 1995 al 2000 per il centro-sinistra. Nel 2000 si è candidato di nuovo, ma è stato battuto da Giovanni Pace, candidato del centro-destra.

In segno di lutto oggi (giovedì 23 dicembre) le bandiere della Regione Abruzzo saranno a mezz’asta. I funerali domani a Roma, nella Chiesa Santi Pietro e Marcellino (via Labicana 1) alle ore 11. Per le normative Covid, invece, la camera ardente è allestita sempre domani dalle ore 9,30 al presidio San Giovanni Addolorata di Roma.

Il cordoglio di Marsilio. “Con tristezza abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Antonio Falconio, presidente della Regione Abruzzo dal 1995 al 2000. A nome mio", scrive Marsilio, "e dell’intera giunta regionale esprimo ai suoi familiari il profondo cordoglio per la perdita di una persona che ha saputo condurre un'importante attività amministrativa tesa a fare crescere e a valorizzare la nostra regione”.

Il messaggio di Biondi. “A nome della municipalità dell’Aquila e mio personale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio Falconio, già presidente della Regione Abruzzo”. dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. “Aquilano illustre, uomo di spessore, ha dedicato la sua vita al giornalismo e alla politica, con passione e vigore. Ai suoi cari, l’abbraccio dell’Aquila”, conclude il primo cittadino del capoluogo.