Arriva l'autunno, ecco dove e quando è possibile riaccendere i termosifoni

Con il primo assaggio di autunno è scattata l’operazione-termosifoni nelle case degli abruzzesi. Per l’accensione quest’anno gli orari e i giorni sono divisi in sei zone climatiche, dalla zona A (la più calda) alla F (la più fredda). La prima grande città abruzzese a poter accendere i termosifoni è L’Aquila, che fa parte della zona E. Il via per il capoluogo regionale è scattato il 15 ottobre e terminerà il 15 aprile 2024. I termosifoni potranno essere tenuti accesi fino a un massimo di 14 ore al giorno nei comuni della zona E.

I sindaci, con ordinanza, possono disporre diversamente – con ordinanza motivata – sia nell’anticipare sia nel posticipare l’accensione, specialmente alla luce delle temperature sopra la media di questo periodo. In base ai criteri generali, l’accensione giornaliera del riscaldamento può essere frazionata in due o più sezioni orarie, ma comunque dev’essere compresa tra le 5 del mattino e le 23.

Oltre all’Aquila, tra i centri sopra i 18mila abitanti in zona E (area subappenninica, entroterra del Pescarese e del Chietino) si trova Avezzano.

Chieti, Pescara e Teramo, invece, fanno parte della zona D, che prevede la riaccensione (massimo 12 ore al giorno) dal primo novembre e lo spegnimento il 15 aprile 2024. Restando ai centri più grandi, in zona D si trovano anche Montesilvano, Vasto, Lanciano, Francavilla, Sulmona e Spoltore, oltre a Popoli, Città Sant’Angelo, San Giovanni Teatino, Tortoreto.

ARTICOLO SUL CENTRO IN EDICOLA