Chiusure notturne A14, oggi tutto il traffico su Statale e circonvallazione da Pescara a Francavilla

PESCARA. Nuove chiusure autostradali. Oggi è la notte della chiusura dell'intero tratto da Pescara Ovest a Pescara sud / Francavilla in entrambe le direzioni. Tutto il traffico viene deviato sulla Circonvallazione e quindi sulla Statale 16 dalle ore 22 fino alla 5 di mattina. L'interruzione è dovuta, come spiega la concessionaria Autostrade per l'italia (Aspi), ai lavori del piano di interventi obbligatori finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria "Immacolata Vaccari".

Questa il percorso alternativo: verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest, si può proseguire sulla SS16 adriatica, con rientro sulla A14, alla stazione di Pescara sud; verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, con rientro sulla A14, alla stazione di Pescara ovest.

La serie di chiusure continua la prossima settimana con l'interruzione del traffico nel tratto Pescara nord/Città Sant'Angelo-Atri/Pineto, verso Ancona/Bologna, nelle tre notti consecutive di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 luglio, con orario 22-6.

