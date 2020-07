Di Battista: "Amo l'Abruzzo, e Conte lo vorrei nel Movimento"

ORTONA. Parla veloce come un treno in corsa e proprio lo sferragliare di vari convogli sulla ferrovia, poco distante, è la colonna sonora di un’intervista a mille tinte. Alessandro Di Battista, 42 anni, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, è in vacanza in Abruzzo. Alloggia al Lido Riccio, con la sua compagna Sahra Lahouasnia – che sta per avere un bambino – e il suo primo figlio. Svela il suo amore per la nostra regione e anche le origini abruzzesi della sua famiglia (la famiglia del nonno è di Tottea, frazione di Crognaleto).

Rilascia l’intervista al Centro e a Rete 8 (presente il direttore Carmine Perantuono, va in onda stasera alle 20,05).

Alcuni passaggi dell'intervista di Domenico Ranieri: "Io amo l’Abruzzo, la sua gente, qui nascerà mio figlio. Conte? E' bravo, lo vorrei nel Movimento. Puntiamo sull’ambiente, così creeremo lavoro per i giovani".

