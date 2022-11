E’ stato il primo cane ad arrivare a Rigopiano, addio a Herkules

Il Soccorso alpino e speleogico abruzzese saluta Herkules, il cane che ha accompagnato tante missioni dei soccorritori, risultando sempre molto prezioso. Bravo, intelligente e intancabile nel servizio.

"E’ stato il primo cane ad arrivare a Rigopiano e in tanti altri luoghi", si legge in un messaggio lasciato sui social, "in cui il suo soccorso si è rivelato vitale. Si chiamava Herkules e ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti i membri del Soccorso alpino e speleologico abruzzese".