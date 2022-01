Gratis l'inserto Lavoro del Centro: i posti nelle fabbriche e nel commercio

PESCARA. Appuntamento in edicola con l'Inserto Lavoro del Centro: martedì 25 gennaio sono 6 le pagine gratis con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. Un appuntamento per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova. La copertina dell'inserto è dedicata alle opportunità in Abruzzo a livello industriale e nel commercio.

Una multinazionale con sedi nell'Aquilano e nel Chietino cerca personale tecnico e offre assunzioni con contratto a tempo indeterminato. Posti di lavoro anche in un'azienda di Casoli e in un'altra di Pescara. Nel settore pubblico, posti a L'Aquila con il concorso pubblico bandito dal ministero dell'Econimia e Finanze. Addetti vendita e altro personale per una catena di negozi a L'Aquila e San Giovanni Teatino. Nel settore pubblico, posti a L'Aquila con il concorso pubblico bandito dal ministero dell'Economia e Finanze e nel vicino Molise dove sono stati pubblicati diversi bandi per complessive 63 opportunità.

E poi la richiesta di un'altra grande azienda dell'abbigliamento con stabilimento nella provincia di Chieti. Tante anche le opportunità per italiani all'estero. I concorsi per entrare nelle Forze armate e nelle Accademie militari.

Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.