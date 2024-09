Gratis l'inserto Lavoro del Centro: richiesti meccanici, commessi e geometri

Martedì 3 settembre puntuale in edicola l'appuntamento con l'inserto Lavoro del Centro. All'interno del quotidiano, 4 pagine curate da Andrea Mori con opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze.

In Abruzzo sono richiesti venditori, meccanici, personale da Ikea e per agenzia teatrale. Ricerche a Montesilvano e a San Giovanni Teatino, Francavilla. Profili nella ristorazione a Pescara, baristi a Sulmona. Tante le offerte di lavoro per italiani all'estero.

Posti per geometri all'Agenzia regionale per l'Ambiente e contratti a tempo indeterminato all'Università d'Annunzio Chieti-Pescara. Concorsi per orchestrali e per marescialli nelle Forze armate. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.