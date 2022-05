In Abruzzo continua la discesa dei contagi e ricoveri

Oggi in Abruzzo si registrano 581 nuovi positivi, eseguiti 1.447 tamponi molecolari e 4.606 test antigenici. Due i morti: 1 in provincia dell'Aquila, 1 risalente ai giorni scorsi. 369.626 i guariti (+619), 28.141 gli attualmente positivi (-40), 241 ricoverati in area medica (-7), 8 in terapia intensiva (-4), 27.892 in isolamento domiciliare (-29). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (94), Chieti (193), Pescara (145), Teramo (129), fuori regione (5), in accertamento (15).