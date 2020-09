In Abruzzo un morto e 47 nuovi casi positivi. Picco degli assistiti in casa

PESCARA. E' di un morto e 47 nuovi casi positivi al Covid il bollettino epidemiologico delle ultime ore in Abruzzo. La vittima è una 90enne di Montesilvano. I nuovi infettati hanno età compresa tra 1 e 89 anni. Sono: 7 in provincia dell'Aquila, 11 nel Chietino, 20 nella provincia di Pescara, 4 nel Teramano e 5 in fase di verifica. Il numero degli attuali positivi sale a 862 (+41). I dati sono dell'assessorato regionale alla Sanità.

I pazienti ricoverati sono 55 (-4 rispetto a ieri), 5 dei quali in terapia intensiva, 807 (+45) in isolamento domiciliare. In totale dall'inizio dell'emergenza sono stati dimessi in 3.040 ed effettuati 196.437 test.

Ieri, sabato 26 settembre, erano stati registrati 16 nuovi positivi (1 in provincia dell'Aquila, 7 nel Chietino, 7 nel Pescarese e 1 nel Teramano).

