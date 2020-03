In farmacia si cambia: bastano tessera sanitaria e numero della ricetta

PESCARA. Da oggi in farmacia si può andare esibendo soltanto la tessera sanitaria e il numero di ricetta elettronica comunicato dal medico. Il farmacista, grazie al codice, individua la prescrizione e dispensa la medicina. Il tutto senza dover andare nell'ambulatorio del medico ma attraverso la comunicazione digitale più opportuna (via mail, WhatsApp e altro). In termini tecnici si tratta della "ricetta dematerializzata" in vigore in Abruzzo per ridurre il flusso dei pazienti negli ambulatori dei medici di Medicina generale e dei pediatri di libera scelta e riservare di contro l'accesso alle sole prestazioni non differibili.

La ricetta dematerializzata rientra fra le misure urgenti per la gestione dell'emergenza da Covid-19 sino al 3 aprile e a nuovo diverso provvedimento previste dall'ordinanza (n.4 dell'11 marzo 2020) firmata dal presidente della Regione, Marco Marsilio.

"In caso di farmaci prescrivibili attraverso Ricetta Elettronica Dematerializzata (Dem) e per problematiche che potrebbero non necessitare di visita medica", si legge sull'ordinanza, "il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta comunica al cittadino il numero di ricetta elettronica (Nre) attraverso le modalità che ritiene più opportune (via mail, WhatsApp e altro. Il cittadino potrà quindi recarsi in farmacia esibendo la Tessera Sanitaria e il Nre comunicato dal medico; il farmacista, individuata la prescrizione e verificata la correttezza della stessa, effettua la dispensazione dei farmaci, stampa il promemoria e apporre le relative fustelle".

Per le patologie croniche il medico può prescrivere medicinali fino a un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. La durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.