Inverno "anomalo": dopo il freddo le temperature si rialzano

L'AQUILA. "Inverno già finito? Bisognerebbe chiedersi se è mai iniziato". Così la meteorologa dell'Università dell'Aquila Rossella Ferretti, nominata da poco direttrice del centro di eccellenza aquilano Cetemps, è intervenuta su Rai News sulla situazione relativa a clima e precipitazioni sulla Penisola.

"Diciamo - ha spiegato - che abbiamo avuto 15 giorni di freddo e adesso di nuovo siamo in una situazione in cui l'alta pressione che si è instaurata ci terrà compagnia un po' in tutta la settimana". Nei prossimi giorni c'è da aspettarsi sole. "Avremo una settimana di bel tempo - ha detto - magari con temperature ancora non elevatissime la notte, però di giorno salgono. Quello che ci ha dato il periodo invernale, ossia la neve, probabilmente si scioglierà rapidamente.

"Quello che si vede dai nostri studi - ha detto ancora - è che permane una 'bolla' di alta pressione. Intorno al 20, comunque, ci aspettiamo 'un'intrusione da Est'. Anche se le previsioni a lungo termine lasciano il tempo che trovano, posso dire che le precipitazioni attese per fine febbraio saranno più deboli di quelle registrate negli ultimi giorni, nulla di eccezionale, previsto sul lato adriatico".

Il timore dei ricercatori è relativo alle ripercussioni di questo inverno "anomalo". "Questa situazione invernale con poca neve o acqua, che ogni tanto viene giù anche in maniera copiosa - ha sottolineato la professoressa Ferretti - potrebbe essere rischiosa dal punto di vista della siccità estiva".