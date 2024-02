La Meloni all'Aquila, il primo annuncio è per la Roma-Pescara / VIDEO E AGGIORNAMENTI

L'AQUILA. Il primo annuncio di Giorgia Meloni a L'Aquila è per la ferrovia Roma-Pescara. "Si farà", afferma. La premier è arrivata al Parco del Castello per l'accordo sui Fondi coesione tra governo e Regione.

FONDI COESIONE: GUARDA A CHI VANNO 1.257 MILIONI

E' la sua prima tappa del pomeriggio abruzzese (in serata è attesa Montesilvano). E la ferrovia Roma-Pescara rappresenta un valore elettorale aggiunto per tutto il centrodestra.

La Meloni lo sa bene e l'occasione è grande: «Voglio annunciare che» il raddoppio della linea ferroviaria «Roma-Pescara si farà, che grazie al lavoro dei ministri Salvini e Fitto il governo ha individuato tutte le risorse che servono a valere sui Fondi di coesione, compresi i 100 milioni del 2023, e nei prossimi giorni il Cipess sarà convocato» per le delibere. La presidente del Consiglio precisa poi che all'interno del Pnrr «l'opera non si sarebbe potuta concludere» e che «con coraggio» il governo ha «stralciato il finanziamento» da 620 milioni e cercato i fondi altrove.

L'arrivo all'Aquila di Giorgia Meloni Il presidente del Consiglio in città per la firma sui finanziamenti in arrivo

Presenti i vertici di RFI (Rete Ferroviaria italiana), i parlamentari abruzzesi e i sottosegretari D'Eremo e Bergamotto. Il presidente Meloni prima di entrare nell'Auditorium è andata a parlare con un gruppo di lavoratori in protesta della Tecnocall dell'Aquila, 100 dipendenti circa in cassa integrazione straordinaria che per mancato rispetto della clausola sociale, rischiano di perdere il posto di lavoro.

A proposito del Pnrr la premier riprende: "Con la rinegoziazione del Pnrr abbiamo liberato 3 miliardi di euro per le aziende agricole, perché da molto prima che ci fossero le manifestazioni e si scendesse in piazza questo governo ha difeso il comparto agricolo da alcune scelte troppo ideologiche che rischiavano di perseguire la transizione verde rischiando di produrre una diversificazione industriale".

Video-intervista al sindaco Biondi: "Giornata importante per L'Aquila" Il primo cittadino annuncia 70 milioni di euro per il capoluogo di regione

La premier ha anche annunciato misure anti-spopolamento: "I borghi e le aree interne sono luoghi che conservando la loro identità e garantiscono l'identità dell'Italia. Non ci arrendiamo allo spopolamento di questi territori. Sappiamo che c'e' ancora molto da dare e siamo pronti a farlo". Meloni ha ricordato anche l'introduzione della Zes unica come strumento di sviluppo industriale del territorio, per "non vivere di sussidi" ma poter "combattere ad armi pari", e ha citato i "200 milioni per la riqualificazione urbana, di cui 78 per i piccoli comuni d'Abruzzo".

L'OPPOSIZIONE ATTACCA. Per il consigliere regionale del Pd Silvio Paolucci “oggi a L’Aquila la Meloni certifica il grave ritardo della giunta Marsilio sulla programmazione europea. Una singolare operazione di facciata quella di presentare in pompa magna la firma di un documento che non è altro che un atto burocratico Governo-Regioni che arriva con tre anni di ritardo. La solita propaganda beffa a scapito degli abruzzesi”.

Per la senatrice sulmonese M5s Gabriella Di Girolamo “sulla Pescara-Roma al momento parlano i fatti e c’è davvero poco di cui andar fieri per le forze di governo. Prima definanziano l’opera, che poteva contare sugli oltre 600 milioni messi a disposizione dal PNRR, poi d’un tratto, come con un colpo di magia, ci dicono che sono stati bravi e hanno trovato i soldi da un’altra parte. Il sospetto è che pur di salvarsi la faccia in vista delle regionali abbiano in mente di dirottare sulla linea ferroviaria (che loro stessi hanno definanziato) risorse già stanziate e fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio”.

SELFIE CON I SINDACI. Dopo la firma del patto di Sviluppo e Coesione, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiamato sul palco i sindaci dei comuni abruzzesi presenti in sala. I sindaci dopo la foto di rito hanno indugiato sul palco in selfie con la presidente, la quale con il sorriso si è prestata alle numerose foto. Riportato l'ordine sul palco, il presidente della Regione Abruzzo ha omaggiato Meloni con un'incisione del rosone di Collemaggio. «Il simbolo della storia dell'Aquila», ha detto la presentatrice, riferendo il Rosone alla storia millenaria di papa Celestino V che ha voluto la fondazione della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, dove il Rosone campeggia sul portale centrale. Subito dopo la presidente Meloni ha lasciato L'Aquila, con la scorta, per dirigersi a Montesilvano dove è attesa per la presentazione dei World Skate Game2024 che faranno tappa in Abruzzo.