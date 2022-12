Natale, palinsesto speciale di Rete8

ABRUZZO - Cambia il palinsesto tradizionale di Rete8 (canale 10 del Digitale terrestre) per il Natale, con un evento speciale anche a Santo Stefano. La giornata del 25 dicembre inizia alle 7.50 con lo Speciale Natale, realizzato dalla squadra della trasmissione “Di pomeriggio”. A seguire, alle 9,15, una trasmissione speciale con gli auguri e le riflessioni di tutti i vescovi d’Abruzzo. Dalle 9,45 la Santa Messa dalla Madonna dei Sette Dolori di Pescara e, a partire dalle 11, la Santa Messa dal Santuario di San Gabriele dell’Addolorata di Isola del Gran Sasso.

Alle 13,05 entra in campo la gastronomia, con lo Speciale Natale di Chef in cucina, a cura di Jennifer Di Vincenzo, e dalle 15 l’intrattenimento, con una puntata tutta speciale di "Fidati di me" condotta da Federica Peluffo. L’Abruzzo protagonista dalle 17,30 con “Dalla terra al mare”, ed una puntata natalizia speciale curata da Gioia Salvatore.

La serata televisiva propone due esclusive di Rete8: il suggestivo Concerto di Natale, trasmesso dalla suggestiva chiesa di San Panfilo a Tornimparte, in onda alle 21, mentre alle 22, a grande richiesta, tornerà lo speciale Pathos realizzato da Antonio D’Ottavio, con Lino Guanciale, Francesco Montanari e Davide Sacco. E lunedì 26 dicembre un altro evento televisivo: alle 19 andrà in onda “My Amy”, lo spettacolo – tributo di Vincenzo Olivieri ad Amy Winehouse.