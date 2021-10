Ognissanti, via i cantieri per quattro giorni sull'A14 a nord di Pescara

PESCARA. Via i cantieri lungo l'autostrada Bologna-Taranto (A14) e quindi anche nel tratto abruzzese. Da domani mattina, venerdì 29 ottobre, fino alle 22 di martedì 2 novembre, scatta il piano "no cantieri" previsto in occasione dei giorni festivi (ponte di Ognissanti) e in previsione del maggiore flusso di traffico automobilistico.

Come condiviso con Regione e Comuni, Autostrade per l'italia (Aspi) rimuove i cantieri del piano di ammodernamento sulla tratta tra Pedaso e Pescara sud. Grazie alla sospensione dei lavori tornano così fruibili due corsie per senso di marcia, per agevolare anche i transiti del rientro.

Aspi aggiunge nella nota: "Il cronoprogramma delle attività del trimestre - che vede attualmente coinvolti oltre 315 tecnici al lavoro sette giorni su sette in turni continuativi h24, per un investimento complessivo di circa 60 milioni di euro - è stato organizzando in tre macro fasi, intervallate da sospensioni pianificate con la massima attenzione agli utenti per agevolare i flussi durante le festività previste fino alla conclusione dell'anno".

Domani (venerdì 29 ottobre) alle ore 14 riapre in anticipo anche la Galleria Roviano, sulla A24 in direzione L’Aquila/A25/Teramo, tra gli svincoli di Vicovaro e Carsoli, dopo che il fornice in carreggiata est è stato messo in sicurezza con oltre due settimane di anticipo sui tempi progettuali. La riapertura, precisa la concessionaria Strada dei parchi, consentirà il transito in piena sicurezza della galleria su entrambe le carreggiate in occasione del ponte di Ognissanti. La galleria resterà aperta dal 29 ottobre pomeriggio a tutto il 2 novembre senza interruzioni. Nei giorni successivi il fornice est verrà temporaneamente richiuso per consentire di ultimare le lavorazioni complementari. Lavori che non riguarderanno direttamente la struttura della galleria, ma gli impianti e la segnaletica. Le ulteriori lavorazioni saranno eseguite solo durante i giorni feriali, caratterizzati da ridotti volumi di traffico, consentendo la piena fruibilità dei due fornici durante i fine settimana. "L’Impresa esecutrice - si legge in una nota di Strada dei Parchi - la Toto Costruzioni Generali ha lavorato sulla base di un progetto che prevedeva la fine lavori il 15 novembre, riuscendo a ridurre i tempi di 17 giorni su 70, il 24% del tempo contrattuale, un risultato straordinario per i grandi lavori in Italia. Un traguardo conseguito grazie all’intensa sinergia tra le imprese di gruppo a servizio della concessionaria Strada dei Parchi, già raggiunto l’estate scorsa quando, d’intesa con il Ministero concedente, venne installato uno scudo provvisorio per consentire di chiudere temporaneamente il cantiere nella Galleria Roviano e di utilizzare entrambi i fornici in piena sicurezza, garantendo la fluidità del traffico vacanziero".